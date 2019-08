Kleve Sanierung Ringschule : 5,5 Mio. Euro für die „neue“ Förderschule

Kleve Nachdem der Kreis die Förderschulen übernommen hat, werden die Gebäude auf Vordermann gebracht. An der Frankenstraße ist der Bau jetzt gestartet. Ostern 2021 sollen die Arbeiten dort abgeschlossen sein.

Um die Arbeiten konsequent umsetzen zu können, ohne den Schulbetrieb zu stören, müssen die Schüler in den kommenden zwei Jahren in die ehemalige Hauptschule nach Pfalzdorf. Damit konnten jetzt in den Ferien die umfangreichen Arbeiten in Kleve beginnen. 5,5 Millionen Euro wird der Kreis hier investieren. Koenen hofft, dass die Jungen und Mädchen die wie neuen Räume Ostern 2021 wieder beziehen können. „Aber wir müssen eben in einem Altbau arbeiten - und da kann es immer wieder unvorhersehbare Probleme geben“, gibt der KKB-Geschäftsführer zu verstehen. Man baue hier ja nicht auf der grünen Wiese.