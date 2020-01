Kultkneipe : Die Szene trifft sich im Culucu

Kleve Im November 2018 löste sich der Culucu-Trägerverein auf. Die Niederländer Sander und Cherine Stoel übernahmen Kultkneipe und Konzept. Mit Erfolg.

„Ohne die Unterstützung der Leute vor Ort wäre das, was wir hier geschaffen haben, undenkbar. Selbst wenn wir bis tief in die Nacht feiern, beschwert sich hier niemand“, sagt Cherine Stoel. Wer die Türschwelle zum Culucu übertritt, der wird von ihr geherzt. Nicht nur am Donnerstag-Dankeschönabend, sondern grundsätzlich, berichten Gäste, die es wissen müssen. Kaum ist die Umarmung beendet, ist das Sektglas gereicht – mit einer kleinen Himbeere garniert. „Wir haben hier eben ein Auge für Details“, sagt Stoel. Diese Leidenschaft scheint ein wichtiger Faktor dafür zu sein, dass es rund läuft auf der Hohen Straße. Dabei war die Zukunft des Culucu im Jahr 2018 ungewiss. Jahrelang wurde die Wirtschaft von einem gemeinnützigen Verein geführt, dessen Mitgliederzahl kontinuierlich zurückging. Es waren kaum mehr Ehrenamtliche zu finden, die in Personalunion Bier zapften, die Theke schrubbten oder für Musik sorgten. So löste sich der Verein auf. Doch dann trat vor gut einem Jahr das Ehepaar Stoel auf dem Plan. „Wir haben immer schon von einer eigenen Live-Musik-Bar geträumt. Diese Räumlichkeiten waren perfekt dafür. Es wäre außerdem für das Dorf eine Katastrophe gewesen, wenn diese Anlaufstelle verschwunden wäre. Das hätte den Rindernern im Herzen wehgetan“, sagt sie. Am Konzept hielten die Kneipiers fest: Das Culucu ist ein Kleinod für Künstler, Philosophen und Musiker. Wer sich ausprobieren will, der scheint auf der nur wenige Meter großen Bühne gut aufgehoben. Ein Blick auf den Veranstaltungskalender zeigt: Im Wochenrhythmus finden im Culucu Veranstaltungen statt. Und zwar ein buntes Sammelsurium lokaler Kultur: Die Akkordeonschwestern treten in Rindern auf, Gleiches gilt für den Karneval-Rocker DJ Mike oder die Gruppe des philosophischen Cafés.