Erst ausgelacht, dann ausverkauft Händler „sind blank“ – Riesen-Ansturm auf pinkes EM-Trikot

Die Ständer, an denen die Auswärtstrikots in den Sportartikelfachgeschäften hängen sollten, sind leer. Weiß gibt es noch. Aber pink-lila ist schon lange nicht mehr erhältlich. Christof Dammers (55) ist Chef der Klever Intersport-Filiale im eoc-Center. Intersport ist immerhin die größte mittelständische Verbundgruppe im weltweiten Sportfachhandel. Aber auch Dammers hat kein Trikot in der rosa-violetten-roten Variante mehr. „Ich war schon mutig und habe zum Auftakt zwischen 250 und 300 Stück bestellt. Zu wenig, wie sich jetzt herausstellt. Innerhalb von zwei Wochen waren wir blank“, sagt der Filialleiter. Er hat nachgeordert. Fünf oder zehn Stück kommen etwa in der Woche. Zudem haben Fans bereits vorbestellt. Auch auf der Homepage von Intersport gab es Mittwoch keine Herren-Auswärtstrikots. „Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar!“, heißt es. Beim Heimtrikot sieht es anders aus: Hier sind noch alle Größen vorrätig.