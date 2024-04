Die Entscheidung steht Kleve bekommt den Zuschlag für die Landesgartenschau 2029

Kleve will die Landesgartenschau demnach dazu nutzen, die Wohn- und Lebensqualität in der Stadt zu verbessern und die touristische Infrastruktur auszubauen. So sollen die verschiedenen Landschaftsräume über den Spoykanal besser vernetzt und an die Innenstadt angebunden werden. Die Wasserstraße verbindet die Innenstadt mit dem an Kleve vorbeifließenden Rhein. „Die Landesgartenschau wird so zum verbindenden Element für eine grüne Stadtentwicklung, in der vorhandene Gegensätze thematisch und räumlich verzahnt werden“, lobte die Bewertungskommission laut Mitteilung.