Verleihung im Kurhaus Dieser Klever Verein wurde mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet

Der Klever Verein Haus der Begegnung – Beth HaMifgash wurde mit dem Rheinlandtaler des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) in der Kategorie „Kultur“ ausgezeichnet. „Dies ist ein besonderer Tag für unsere Stadt, denn eine so hohe Ehrung hier ist nicht selbstverständlich“, sagte Wolfgang Gebing, Bürgermeister der Stadt Kleve. Beth HaMifgash sei ein „herausragendes Vorbild“ in seinem Engagement für multinationales, friedliches Zusammenleben. Gebing nahm, wie alle Redner nach ihm, auch Stellung zum Überfall der Terrororganisation der Hamas auf Israel und verurteilte diesen scharf.