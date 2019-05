Rewe-Markt in Kleve : Der Riegel mit der Extra-Portion Insekten

Kleve Der Rewe-Markt Rumpcza bietet Riegel mit Grillenmehl an. Wird dies zum neuen Trend? Ein Selbstversuch gibt Einblicke.

Die Süßigkeiten des Herstellers Sensbar enthalten unterschiedlich große Anteile an tierischem Protein. So liegt der Anteil bei „Ananas-Kokosnuss“ bei zehn Prozent Grillenmehl, während er bei „Zartbitterschokolade-Sauerkirsch“ doppelt so hoch ist. „Diese innovative Idee wurde uns erst vor wenigen Wochen vom Hersteller präsentiert“, erzählt Daniel Averbeck von der Leitung des Supermarkts Rewe Rumpcza in Kleve, der die Riegel als bisher einziger Supermarkt der Region im Sortiment hat.

Das junge Start-up-Unternehmen Sensbar befasst sich damit, Lebensmittel aus Insekten zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Was in vielen Ländern schon immer üblich ist – etwa, weil es an anderen tierischen Eiweißen mangelt – wird bislang in Europa fast völlig außer acht gelassen. Die meisten Menschen hierzulande ekeln sich vielmehr bei der Vorstellung, Insekten zu essen.

Doch für Averbeck zählt auch der Aspekt der Nachhaltigkeit: „Umwelttechnisch ist das eine ganz interessante Sache für uns. Wir wollen unseren Verbrauchern ein nachhaltiges Angebot machen können“, erklärt er. Laut Verpackung der Riegel benötigen Grillen nämlich zwölfmal weniger Futter, 15 mal weniger Fläche, 2000 mal weniger Wasser als Rinder und produzieren 100 mal weniger Treibhausgase. Somit passen die Riegel gut in eine Zeit, in der die Themen „Fridays for future“ und Ressourcenknappheit in aller Munde sind. „Gleichzeitig sprechen wir damit Leute an, die sehr bewusst auf ihre Ernährung achten“, sagt Averbeck. Florian Wichern, Professor an der Hochschule Rhein-Waal, beurteilt das neue Angebot noch zurückhaltend: „Bei Nahrungsmitteln aus Insekten gibt es noch einige ungeklärte Punkte: Wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Was passiert mit den Ausscheidungen der Tiere? Welche Hygienestandards gibt es?“ Geschmacklich fällt beim ersten Test kein großer Unterschied zu anderen Riegeln auf. „Jedem, der nicht wusste, dass Grillenmehl enthalten ist, ist es nicht aufgefallen“, so Averbeck: „Die Riegel passen gut zu unserem breiten Sortiment. Wir versuchen, immer wieder neue, spannende Produkte zu finden.“