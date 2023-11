Bußgelder geplant Rewe-Markt in Kleve will mit Kameras gegen Dauerparker vorgehen

Seit fünf Monaten ist Leonard Schoelen (25) Inhaber des Rewe-Markts an der Klever Albersallee. Der neue Chef hat zahlreiche Ideen, wie er sein Geschäft verbessern will. Für eine der ersten Maßnahmen reichte ihm ein Blick aus seiner Filiale heraus auf den Parkplatz. „Der ist ständig voll. Doch sind das bei weitem nicht alles meine Kunden, die hier ihr Auto abstellen“, sagt Schoelen. Der Parkraum wird seit Jahren von allen Pkw-Fahrern genutzt, die im und rundum des Tönnissen Center etwas zu erledigen haben. Der Filialleiter der Lebensmittelkette erklärt: „Es ist nicht in Ordnung, wenn meine Kunden auf unserem Gelände Runden drehen müssen, um Raum für ihr Auto zu finden.“ Etliche Geschäfte und Praxen sind im Tönnissen Center untergebracht. Neben Kunden oder Patienten nutzen auch die Angestellten den Parkraum.