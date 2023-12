Tiergartenstraße in Kleve Das bietet das neue Restaurant in der Villa Nova

Die Villa Nova an der Ecke Tiergartenstraße/Gruftstraße gehört zu den markantesten Häusern der Kreisstadt. Sie entstand 1843, in der Blütezeit der Stadt, als Kleve ein beliebter Kurort war. In den vergangenen zweieinhalb Jahren aber stand das Gebäude leer, nachdem es lange als Restaurant fungiert hatte. Nun bringt Ramazan Yayvan, ein Niederländer mit türkischen Wurzeln, Schwung in das altehrwürdige Haus. Seit wenigen Tagen ist die Villa Nova wieder ein Restaurant.