Fridays for Future in Kleve : Klever Resolution zum Klimanotstand einstimmig empfohlen

Die Vertreter der Klever Fridays-for-Future-Gruppe durften im Umwelt-Ausschuss ihre Resolution vortragen - jetzt wurde eine überarbeitete Version vom Hauptausschuss für den Rat empfohlen. Foto: Matthias Grass

Lob für die Stadtverwaltung gibt es in jüngerer Zeit nicht so häufig, aber im Hauptausschuss der Stadt waren sich mal alle Politiker einig, dass sie da mit der von der Verwaltung und von Fridays for Future (FFF) ausgearbeiteten Vorlage „Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes“ eine der besten Drucksachen der jüngsten Zeit vorliegen haben, die eine gelebte Demokratie widerspiegele, wie es Michael Bay (Grüne) am Ende der Wortmeldungen im Hauptausschuss der Stadt Kleve auf den Punkt brachte.

Zuvor hatte Wolfgang Gebing (CDU) erklärt, dass der Beschlussvorschlag ausgewogen und stimmig sei und deutlich mache, dass nur guter Wille zu zeigen nicht reiche. Es sei aber auch klar, dass man keinen Notstand in Kleve ausrufen könne, einer Stadt, in der der Klimaschutz ernst genommen werde und einiges nicht nur angestoßen, sondern auch umgesetzt sei und in der man gewillt sei, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Man verstehe das als Verweis auf den weltweiten Zustand des Klimas.