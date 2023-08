Abschied aus Kleve Rektor Christoph Riedl verlässt die Joseph-Beuys-Gesamtschule

Kleve verliert einen der umtriebigsten Rektoren: Christoph Riedl verlässt die Joseph-Beuys-Gesamtschule, ab Anfang Oktober ist der 55-Jährige an der Robert-Schuman-Europaschule in Willich als Rektor tätig. „Mein Abschied hat vor allem persönliche Gründe, ich wollte zurück zur Familie“, sagt Riedl, der aus dem Kreis Heinsberg stammt. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Denn: Kleve habe er lieben gelernt, die Stadt habe sich gemausert, so Riedl. „Und ich habe hier viele tolle Menschen und Kollegen kennengelernt“, sagt der Schulleiter. Doch die Entfernung gen Heimat, Frau und zwei Söhne war auf Dauer zu groß, wenngleich er in der Kreisstadt eine Wohnung hatte. „Das Pendeln kostet unheimlich viel Kraft: In der vergangenen Woche merkte ich, dass ich auf der Autobahn beinahe eingeschlafen wäre“, sagt Riedl.