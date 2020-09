Corona-Pandemie : Reisen ein Problem – Pendeln nicht

Kleve Die Provinzen Nord- und Südholland wurden vom Auswärtigen Amt zu Risikogebieten erklärt. Kreis Klever stornieren Urlaub an der Küste. Berufspendlern drohen keine Konsequenzen. Auch die Corona-Zahlen in Nimwegen sind hoch.

Von Maarten Oversteegen

Es sind beliebte Urlaubsziele der Deutschen, die das Auswärtige Amt nun zum Corona-Risikogebiet zählt: Noordwijk, Katwijk, Texel, Scheveningen oder Zandvoort. Seit Donnerstagvormittag rät das Auswärtige Amt von Reisen in die Provinzen Nord- und Südholland offiziell ab. „Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen wird derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt“, heißt es von der Bundesbehörde. Martin Kuppers aus Goch trifft das hart. Er wollte mit seiner Frau vom 10. bis 17. Oktober Urlaub in der Kleinstadt Wijk aan Zee in Nordholland machen. Aus dem Aufenthalt in dem Ort an der Nordseeküste aber wird nun nichts.

„Wir haben unsere Urlaubswoche direkt nach Veröffentlichung der Meldung neuer Risikogebiete storniert. Wir wollten uns keiner erhöhten Gefahr aussetzen und keine Quarantäne riskieren“, sagt Kuppers. Immerhin müsse er im Anschluss an die Woche gleich wieder arbeiten. „Wir haben in diesem Jahr aufgrund von Corona bisher überhaupt keinen Urlaub gemacht. Jetzt wollten wir es wagen. Schade, dass das nicht klappt. Uns tun die Menschen in der Tourismusbranche in den Niederlanden leid. Wir wollten nun aber weder uns noch andere gefährden“, sagt der Gocher weiter. Kostenlos habe er allerdings sein Hotel im Internet stornieren können. Ohnehin gilt: Die Reisewarnung ermöglicht es, Pauschalreisen vor Antritt des Urlaubs in den Niederlanden kostenfrei zu stornieren. Bei frei zusammengestellten Trips ist man allerdings auf die Kulanz der Anbieter angewiesen. Hintergrund der Reisewarnung sind die steigenden Infektionszahlen in den Provinzen Nord- und Südholland, die auch die Großstädte Amsterdam, Den Haag und Rotterdam umfassen. Dort liegen die Corona-Inzidenzen derzeit bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Schon im Juni und Juli hatten einzelne Städte in den Niederlanden vor einem deutschen Ansturm gewarnt. In Rotterdam und Amsterdam wurde gar die Maskenpflicht auf größeren Boulevards eingeführt. Im September sind die Corona-Zahlen im Nachbarland dann in die Höhe geschossen. Allein am vergangenen Mittwoch gab es 1376 Neuinfektionen – der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Info Noch keine Folgen für die Grenzregion Folgen Zehn der zwölf niederländischen Provinzen sind nicht von der Reisewarnung betroffen. Überblick In den bei Deutschen beliebten Grenzstädten ist die Situation im Griff. In Venlo gab es im Zeitraum vom 2. bis 15. September 52 Neuinfektionen, in Roermond gar nur 21. In Maastricht wurden 42 neue Fälle gemeldet.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gilt seit Anfang August die Verpflichtung zur sofortigen Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt und zum Corona-Test. Bis ein negatives Testergebnis vorliegt, müssen sich Urlauber auch in häusliche Quarantäne begeben. Der Kreis Kleve teilt nun mit, dass es eine Ausnahme für Berufspendler und Menschen gibt, die wichtige Familienangelegenheiten in den Risikogebieten erledigen müssen. „Berufspendler, die täglich aus- beziehungsweise einreisen, müssen nicht in Quarantäne“, heißt es von der Kreisverwaltung. In den vergangenen Tagen hätten die Behörde nämlich viele Anfragen erreicht, welche Folgen die Reisewarnung habe.

Doch nicht nur im Westen der Niederlande, auch in der Grenzstadt Nimwegen sind die Corona-Zahlen beträchtlich. Im Zeitraum vom 2. bis 15. September wurden dort 260 Neuinfektionen gemeldet – Tendenz steigend. Die Erhebungen sind vergleichbar mit jenen im April, als die erste Welle an Geschwindigkeit gewann. Ein großer Teil der Infektionen sind auf die Verbreitung in einem studentischen Café zurückzuführen. Auf einer Karte des niederländischen RIVM, vergleichbar mit dem deutschen Robert-Koch-Institut, erscheint Nimwegen nunmehr allerdings in roter Signalfarbe besonders betroffener Städte – genauso wie viele Kommunen der Provinzen Nord- und Südholland. Der Bürgermeister Nimwegens aber teilte vor wenigen Tagen bereits öffentlich mit, noch keine Veranlassung zu außerordentlichen Corona-Maßnahmen zu sehen.