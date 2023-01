Bistum informierte Bürger Reichswalder Kirche droht Abriss

Sie ist kein architektonisches Meisterwerk, aber die Reichswalder Gemeindemitglieder hängen an ihr. Doch scheint es so, als sei die Zeit langsam gekommen loszulassen. Die Herz-Jesu-Kirche im Zentrum des Klever Ortsteils war in den vergangenen Jahren immer wieder in der Diskussion. Auslöser war die Schließung des Gotteshauses vor knapp fünf Jahren, weil die Statik des Daches nicht mehr sicher war. Seit 2018 durfte der Sakralbau nicht mehr betreten werden. Im folgenden Jahr wurde deutlich, dass die Schäden so schwerwiegend sind, dass diese nur mit einem enormen finanziellen Aufwand hätten behoben werden können. Diese Kosten wollte das Bistum Münster nicht tragen.