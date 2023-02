Machbarkeitsstudie für Kleve-Reichswalde Was wird auch der Herz-Jesu-Kirche?

Im Ergebnis wurden zwei Varianten erarbeitet und mit ersten Grobkostenschätzungen hinterlegt. In Variante I wurde die Unterbringung mehrerer Wohnungen in Kombination mit einem sakralen Raum für die Kirchengemeinde und einen Gemeinschaftsraum für die Bürger von Reichswalde betrachtet. Variante II umfasst die Konzeption eines Pflegeheimes mit der Möglichkeit einer gastronomischen Einrichtung. Der sakrale Raum wurde in der Variante II ebenfalls berücksichtigt.