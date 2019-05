Ärger in Reichswalde : Bürger gegen Spielplatz-Schließung

Die Reichswalder wollen ihren Kinderspielplatz behalten (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Kleve-Reichswalde In Reichswalde soll der Spielplatz Eichenwinkel geschlossen werden.

Der Unterausschuss Spielplätze der Stadt Kleve diskutiert am Montag, 6. Mai, in nichtöffentlicher Sitzung über den Spielplatz am Eichenwinkel. „In Reichswalde liegen zwei Spielflächen mit unterschiedlichen Potentialen in unmittelbarer Nachbarschaft nebeneinander. Ziel der Spielplatzentwicklung ist insbesondere, die Spiel- und Bewegungsbedürfnisse von Kindern zu erfüllen. Dies setzt einen gewissen Spielwert auf den Spielflächen voraus. Dieser Spielwert könnte aus Sicht der Verwaltung durch eine Zusammenlegung mit gleichzeitiger Aufwertung des Spielplatzes neben der Kirche verbessert werden“, erklärt Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve das zur Diskussion stehende Vorhaben.

Die Bürger in Reichswalde befürchten allerdings, dass das Gelände des Spielplatzes bebaut werden soll. Auch weisen sie daraufhin, dass dieser Spielplatz immer noch genutzt werde. Zumal der Platz in der Nähe des Montessori-Kindergartens liege.

Auch moniert die betroffene Nachbarschaft, dass die Stadt nach und nach alle Spielgeräte dieses Platzes gegen ein Multifunktionsgerät ausgetauscht habe. In Reichswalde ist man also alles andere als begeistert von der möglichen Schließung des Spielplatzes. Denn ob der eine Spielplatz geschlossen werden soll, darüber werden die Mitglieder des Unterausschusses am Montag diskutieren.

Dabei kann der Unterausschuss eine mögliche Schließung zunächst nur an den Jugendhilfeausschuss empfehlen, so Jörg Boltersdorf, Sprecher der Stadt Kleve. Dort würde er dann in öffentlicher Sitzung erneut debattiert und an den öffentlich tagenden Hauptausschuss empfohlen, der ihn schließlich zum Beschluss an den Rat empfehlen kann. Erst mit dem Ratsbeschluss ist die Schließung des Kinderspielplatzes möglich. Der Jugendhilfe-Ausschuss tagt am 5. Juni, der folgende Hauptausschuss am 12. Juni und der Rat am 26. Juni.

Auf der Suche nach Bauland prüft die Stadt derzeit auch die Spielplatzflächen. Erst jüngst wurde an der Florastraße in Materborn der große Spielplatz in der Fläche deutlich reduziert. Ein neuer Bebauungsplan sieht dort vier Grundstücke mit rund 500 Quadratmeter Grundfläche für eingeschossige Häuser oder Doppelhäuser vor.