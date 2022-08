Polizei sucht Zeugen : Rechtsradikale Schmierereien am Pfarrheim in Kellen

Rechtsradikale Schmierereien am Pfarrheim in Kellen

Kleve-Kellen Nach rechtsradikalen Schmierereien am Pfarrheim in Kleve-Kellen sucht die Polizei nach Zeugen. Das Graffiti wird entfernt, der Staatsschutz ermittelt.

Am Sonntag gegen 15 Uhr meldete eine Passantin ein Graffiti an der Hauswand des Pfarrheims der Kirchengemeinde Sankt Willibrord. Es handelt sich um rechtsradikale Farbschmierereien, die nun entfernt werden. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.