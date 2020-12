Coronavirus : Ratssitzung in Kleve wird abgesagt

Kleve Die Ratssitzung am 16. Dezember in Kleve wird nach Informationen unserer Redaktion nicht stattfinden. Dafür haben sich Politik und Bürgermeister ausgesprochen. Wann sie nachgeholt werden soll, ist noch offen.

(lukra) Unter dem Eindruck der Geschehnisse am Wochenende und umfassender Lockdown-Maßnahmen werde er die Ratssitzung absagen, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing am Sonntag. „Im Laufe des Montags werden wir das formell noch einmal innerhalb der Verwaltung besprechen. Aber die Ratssitzung wird nicht stattfinden“, sagte Gebing.

Auch aus der Politik ist in der Zwischenzeit geschlossen zu hören, dass die Ratssitzung nicht werde stattfinden können. Einen Ersatztermin werde man gemeinsam mit den Fraktionen finden, sagte Bürgermeister Wolfgang Gebing. Wann die Ratssitzung stattfinden könne, hänge am Ende auch davon ab, wie sich das Corona-Geschehen im Laufe des Januars entwickele.

Im Kreishaus war am Freitag ebenfalls entschieden worden, dass es ein „weiter so“ in der derzeitigen Situation nicht geben kann. Landrätin Silke Gorißen hat die Kreistagssitzung nach Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden in den Januar verschoben. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass der Gocher Rat nach mehreren Infektionen in diesem Jahr nicht mehr tagen wird.