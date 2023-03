Ratsmitglied in Kleve Warum ein junger Lehrer in die Kommunalpolitik geht

Wenn Jonas Bruns sein Studium beendet hat, will er Lehrer werden. Das wird nicht mehr allzu lange dauern – Bruns ist nach dem erfolgreichen Bachelor-Abschluss jetzt im Masterstudium. Der 25-Jährige wird Biologie- und Sport-Lehrer. Arbeiten möchte er dann an einer weiterführenden Schule in Kleve. Denn in Kleve, seiner Heimatstadt, ist der künftige Lehrer fest verwurzelt – auch wenn er derzeit regelmäßig zur Sporthochschule und zur Uni nach Köln pendelt. Kleve ist sein Lebensmittelpunkt, in der Kreisstadt spielte der Kellener früher Fußball bei BV/DJK, später beim VfR Warbeyen hier engagiert er sich für den Sport. Vor allem auch für den Sport mit Blick auf die Schule – derzeit sein Studienschwerpunkt: „Wir müssen überlegen, wie wir Ganztagsschule und Vereinssport verbinden und Synergien nutzen können“, sagt er.