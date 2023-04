Forderung der SPD Klever Rathaus soll Zahlen zu Offenem Ganztag vorlegen

Jüngst verkündete Kleves Bürgermeister, dass die Montessori-Schule eine weitere OGS-Gruppe einrichten könne: Ab dem Schuljahr 2023/2024 soll dort Platz für 25 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Langfristig setzt Gebing, so der Bürgermeister wiederholt in Gesprächen, auf die Einführung des rhythmisierten Ganztags für weitere Klever Grundschulen. So, wie er an der Schule an den Linden erfolgreich umgesetzt wird. Das bedeutet für die Eltern letztlich die Sicherheit einer Ganztagsgrundschule.