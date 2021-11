Täter flüchtete auf E-Scooter : Juwelier in Kleve schlägt Räuber mit Knüppel in die Flucht

Juwelier in Kleve schlägt Räuber mit Knüppel in die Flucht

Kleve Der etwa 35-Jährige Täter hielt dem Inhaber auf der Großen Straße ein Messer vor und forderte Bargeld. Doch der Juwelier holte einen Holzknüppel hervor und schlug den Räuber in die Flucht.

Ein Juwelier in Kleve auf der Großen Straße wurde am Dienstag um 17.35 Uhr überfallen. Der Tathergang lief laut der Polizei wie folgt ab: Mithilfe eines großen Messers forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld aus der Geschäftskasse. Der Inhaber, der zu diesem Zeitpunkt im Verkaufsraum stand, eilte durch ein Thekenbrett in den Kassenbereich und schlug dieses Brett mit Wucht hinunter, so dass der Täter ihm nicht folgen konnte. Unter Vorhalt eines Holzknüppels konnte der Inhaber den Räuber schließlich in die Flucht schlagen.