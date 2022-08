Skrupellose Tat in Kleve : Räuber-Paar überfällt 84-jährigen Mann mit Rollator in Kleve

Räuber-Paar überfällt 84-jährigen Mann mit Rollator in Kleve

Skrupellose Tat in Kleve

Kleve Nach einer skrupellosen Tat in Kleve erwartet ein Mann und eine Frau aus Goch nun ein Strafverfahren. Die beiden hatten einen 84-Jährigen am Rollator überfallen, wurden dann aber von der Polizei geschnappt.

Am Samstag um 13.50 Uhr lief ein 84-Jähriger mit seinem Rollater einen Fußweg zwischen dem Spoykanal und der Volksbank in Richtung Hafenstraße entlang. Ihm kamen der Mann (34) und die Frau (36) entgegen. Als sie sich in gleicher Höhe befanden stieß, der 34-Jährige den Senior zu Boden.