Parkhaus für Fahrradfahrer Räder sollen in Kleve künftig in der Rathaus-Tiefgarage parken

Kleve · Ein Radparkplatz vorm Rathaus soll nicht entstehen, dafür will die Politik 175.000 Euro in die unterirdische Fläche im Keller investieren. Fraglich ist allerdings noch, wie viele Räder in der Tiefgarage abgestellt werden können – 50 oder 100?

01.09.2023, 05:15 Uhr

Bald sollen in der Rathaus-Tiefgarage Räder abgestellt werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Maarten Oversteegen

Die leere Tiefgarage unter dem Klever Rathaus, die bisher keine Zufahrt für Autos hat, soll zu einer städtischen Fahrradtiefgarage ausgebaut werden. Dafür sprach sich der Ausschuss für Infrastruktur und Mobilität in seiner jüngsten Sitzung aus. „Wenn wir wirtschaftlich denken, wenn wir eine Möglichkeit wollen, dass Fahrräder zentral, trocken und sicher abgestellt werden können, sollten wir die Tiefgarage nutzen“, sagte Wiltrud Schnütgen von den Grünen.