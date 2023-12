Eine kuriose Stelle Radstreifen auf der Ringstraße schlängelt sich an Autos vorbei

Über die Einrichtung eines Radstreifens auf der Ringstraße in Kleve hatte die Politik vor zwei Jahren hitzig diskutiert. Eine knappe Mehrheit entschied sich für einen schmalen Schutzstreifen, 1,65 Meter in beide Richtungen. Doch die Freude über die Maßnahme war nur von kurzer Dauer. Seit August 2022 ist die Hauptverkehrsader, über die täglich 15.000 Fahrzeuge rollen, gesperrt. Die Stadt hat neue Kanäle verlegen lassen, getrennt für Regenwasser und Schmutzwasser. Der Fertigstellungstermin – anvisiert war Ende November – musste allerdings verschoben werden. Denn: Regenwetter hatte es unmöglich gemacht, die Fahrbahnmarkierungen aufzutragen. Zuletzt erklärte die Stadtspitze dann der Politik, die Ringstraße in dieser Woche wieder freigeben zu wollen.