Kein Fremdverschulden : Radmuttern lösten sich durch defektes Gewinde

Kleve Nach einem Unfall in Kleve ergaben sich erste Hinweise darauf, dass Unbekannte vorsätzlich die Radmuttern eines Hinterreifens gelöst haben könnten. Nun ist klar: Die Ursache war eine andere.

Wie berichtet, war eine 58-jährige Frau aus Kleve am Dienstag mit ihrem VW auf der Flutstraße in Richtung Spyckstraße unterwegs, als sich der linke Hinterreifen vom Wagen löste. Die Fahrerin des Wagens blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich erste Hinweise darauf, dass Unbekannte vorsätzlich die Radmuttern des Hinterreifens gelöst haben könnten. Die Ermittlungen ergaben nun, dass sich alle Radmuttern durch Abnutzung und ein ausgeschlagenes Gewinde gelöst hatten und somit keine Straftat vorliegt, so die Polizei.