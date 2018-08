Kleve: Radeln gegen Rechts: Räder rollen zurück in die Niederlande

Niederrhein : Abstrampeln gegen das Vergessen

Politische Aktion: Studenten starten am Samstag in Essen, um den Niederländern symbolisch die von den Nazis gestohlenen Fahrräder zurückzubringen. Foto: Jochen Baier

KleverLand Samstag startet die Aktion „Radeln gegen Rechts“. Ziel ist Utrecht. Sonntag erreichen die Radler Kleve.

Fahrräder für Utrecht? Das ist doch wie Eulen nach Athen tragen. Denn wenn es eines zur Genüge gibt in den Niederlanden, dann sind es doch Fahrräder, sollte man meinen. Und vielleicht noch Wohnwagen.

Dass sich Jochen Baier, Professor für Literatur und Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch-Gmünd, gemeinsam mit einigen seiner Studenten, Bekannten, Freunden und weiteren Fahrrad fahrenden Menschen, die er noch nicht kennt, am Samstagmorgen um 9 Uhr im Café Extrablatt auf dem Kennedyplatz in Essen trifft, um sich nach einem gemeinsamen Frühstück auf den Sattel zu schwingen und Richtung Holland zu radeln, hat allerdings einen besonderen Grund: Die 24-köpfige Gruppe will gegen das Vergessen radeln, mit dem Fahrrad von Essen über Rheinberg, Xanten, Kleve nach Amsterdam und von dort aus weiter nach Utrecht fahren und die Räder dort dem Vluchtelingenwerk spenden, einem Flüchtlingsheim. „Radeln gegen Rechts“ hat Hochschullehrer Baier die bewegte und bewegende Aktion überschrieben.

Info Das Programm von „Radeln gegen Rechts“ Samstag, 11. August: 11 Uhr von Essen entlang des Ruhrtal-Radwegs mit Pause in Mülheim (Aufnahme von Mitfahrern), ca. 17 Uhr Ankunft in Rheinberg. Zelten auf dem Campingplatz der Zelt- und Wassersportfreunde in Eversael, 20 Uhr Lesung und Gespräch mit der niederländischen Holocaust-Überlebenden Eva Weyl. Sonntag, 12. August: 9.30 Uhr entlang des Rhein-Radweges nach Xanten (12 Uhr Stadtführung) und Kleve (17 Uhr Marktplatz-Veranstaltung), 20 Uhr Freiluft-Konzert. Montag, 13. August: 11 Uhr feierliches Überschreiten der alten Grenze, 12 Uhr Abfahrt, Radeln auf den Wegen der Vertriebenen und Deportierten, 13 Uhr Besuch des Befreiungsmuseum Groesbeek, 17 Uhr Ankunft in Arnheim Dienstag, 14. August: 9.30 Abfahrt, über den Europaradweg geht es nach Utrecht (Ankunft 14 Uhr). 15 Uhr Übergabe eines künstlerisch gestalteten Fahrrads an die Stadt Utrecht, ersatzweise symbolische Übergabe des Kunstobjektes an Reinier von Rhinsoever, dessen Freundschaft der Auslöser für das Schreiben des Romans war.

Mittwoch, 15. August: 10 Uhr Marktplatzveranstaltung in Utrecht, danach Übergabe der restlichen Spenden-Räder an das Vluchtelingenwerk Utrecht.

„Fahrräder für Utrecht“ heißt sein Buch, das Basis für die Aktion ist und das er im vorigen Jahr auf den Markt gebracht hat. Im Mittelpunkt: Hauke. Als der seinen Großvater zum letzten Mal im Krankenhaus besucht, offenbart ihm dieser ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit: Im Zweiten Weltkrieg war er in den Niederlanden stationiert und unter anderem für die Registrierung der verhafteten Juden und die Beschlagnahmung ihrer Fahrräder verantwortlich. In die Trauer um seinen Opa mischt sich schnell der Gedanke an Wiedergutmachung: Hauke startet mit seinen Freunden Safi und Lars die Aktion „Gebt den Holländern ihre Fahrräder zurück“.

Der Fahrradtour nach Holland schließen sich immer mehr Teilnehmer an, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Fröhliche, aber auch traurige Geschichten. Entstanden ist ein rasanter Roadtrip mit ungewöhnlichen Begegnungen. Eine sympathische und praktische Auseinandersetzung der jüngeren Generation mit der Schuld ihrer Großeltern. „Eine viel zu kurze Geschichte der Schuld, ein vager Versuch und ein ernst gemeinter dazu“, schreibt Jochen Baier in seinem Vorwort.

Dass er das Buch geschrieben hat, lag an den Fahrrad-Witzen, die ihm einmal bei einer Grillparty bei Freunden aus Holland erzählt wurden („Bring das Fahrrad von Oma zurück“). Und genau das ist der ernste Hintergrund sowohl des Buches als auch der Aktion „Radeln gegen Rechts“, die am Samstag in Essen startet:

Im Zweiten Weltkrieg haben Nazis in größeren niederländischen Städten Fahrräder konfisziert, um damit während des Krieges mobil zu sein. Die Reaktionen auf sein Buch seien übrigens gemischt gewesen, erzählt der 49-Jährige. Nicht alle seien positiv gewesen: „Es waren auch einige Rechtsausleger dabei“, sagt er und meint damit Kommentare, „die auch von damals stammen könnten“. Und als er via Facebook seine Aktion startete, sei auch dort die Resonanz unterschiedlich gewesen. „Gut, dass Sie das machen – das hätte die Merkel schon viel früher tun sollen“ sei eine von vielen Reaktionen gewesen.