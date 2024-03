Verkehrsunfall im Stadtzentrum Quadfahrer stirbt bei Unfall auf Hoffmannallee in Kleve

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.47 Uhr inmitten des Berufsverkehrs auf der Hoffmannallee in Kleve zu einem tödlichen Unfall: Ein 48 Jahre alter Mann aus Kleve war mit seinem Quad, einem motorradähnlichen Fahrzeug mit vier Rädern, auf der Straße in Richtung Marktplatz Linde unterwegs. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Gesamtschule Joseph Beuys.