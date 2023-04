Klever Psychologin Kirstin Liebrand Die mit dem Hund berät

Zarie hat keine Berührungsängste. Sie kommt langsam heran, stupst mit ihrer Nase ans Knie und wackelt mit dem Schwanz. Wer nicht sofort reagiert, wird einfach wieder angestupst. So lange, bis sie ihre Streicheleinheit erhält. „Zarie ist ganz oft meine Türöffnerin. Mit ihr an meiner Seite steht das Problem nicht mehr so im Vordergrund. Vor allem am Anfang, denn dann wird erst einmal über den Hund gesprochen“, sagt Kirstin Liebrand. Sie lacht, streichelt Zarie. So sieht ein eingespieltes Team aus.