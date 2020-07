Interview mit Sonja Northing : Stadt zählt 522 Leiharbeiter in Kleve

Kleve Macht das Gocher Modell Schule? Auch die Stadt Kleve will prüfen, ob bei Leiharbeiterwohnungen ein Beherbungsbetrieb vorliegt. Das sagt Bürgermeisterin Sonja Northing. Im August wird das Thema im Sozialausschuss behandelt.

In Sachen Leiharbeiter sind viele Fragen offen oder werden diskutiert. Immer mehr Immobilien werden an Leiharbeitsfirmen vergeben, die dort Arbeiter einquartieren, die oftmals in den Niederlanden arbeiten. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde in der jüngsten Ratssitzung zur Diskussion in den Sozialausschuss der Stadt verwiesen, in Goch macht der dortige Bürgermeister Ulrich Knickrehm Druck. Wir fragten über die Situation in der Kreisstadt Kleve bei Sonja Northing, Bürgermeisterin der Stadt Kleve, nach.