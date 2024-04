Großes Open-Air-Event So wird das Programm der Cinque-Sommernacht in Kleve

Es ist das größte Open-Air Kleinkunst-Festival am unteren Niederrhein und geht seit 34 Jahren alle zwei Jahre über die Bühne: die Cinque-Sommernacht. Am 24. August, 20 Uhr startet die 17. Auflage, 1000 Karten sind bereits verkauft. 2500 Besucher darf das Team von Cinque rund um den Vorsitzenden des Kleinkunstvereins, Bruno Schmitz, auf die Wiese hinter der „Cinque-Allee“ am Klever Tiergarten lassen. Dann ist Schluss. „Mehr ist nicht erlaubt“, sagt Schmitz und macht keinen Hehl daraus, dass er und sein Team auch wieder ein „Ausverkauft“ melden wollen.