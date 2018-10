Kleve: Probleme mit Gleis 2 der Bahn

Konfusion am Bahnsteig : Nordwestbahn soll wegen Abrissarbeiten auf Gleis 2 fahren

Der Bahnhof in Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der weiße Zettel der Deutschen Bahn mit der knallrot unterlegten Schrift auf den Info-Tafeln am Klever Bahnhof ist deutlich: „Gleisabweichung in Kleve ... im Zeitraum 22.10. bis 8.12. 2018 verkehren alle Züge der Linie RE 10 von Gleis 2“, heißt es da. Also fuhr der Zug der Nordwestbahn auf Gleis zwei ein, wie die Deutsche Bahn angeordnet. Mit allen bekannten Problemen: Mit Rollator oder Kinderwagen ist die Treppe zwischen den Bahngleisen kaum zu überwinden.

„Ich musste einer alten Dame hinüber helfen, teilweise liefen die Menschen über die Gleise, um auf die andere Seite zu kommen“, schildert Pendler Frank Zimmer die Situation am Montag. Er informierte die Bundespolizei über die Situation, sprach mit den Schaffnern und Lokomotivführern.

Die Nordwestbahn reagierte angesichts der Konfusion, suchte Kontakt mit der DB. Seit Dienstag fahren die Züge wieder auf Gleis 1 ein. „Die DB und die Stadt Kleve hatten wohl in Planung, das Dach des Bahnsteigs 1 zurückzubauen. Aufgrund dieser Planungen wurde Gleis 2 ,reaktiviert’. Die Bauarbeiten wurden aber augenscheinlich nicht in Angriff genommen“, erklärt Karin Punghorst, Sprecherin der Nordwestbahn. Daraufhin habe sich die NordWestBahn an die DB Station&Service gewandt, mit der ausdrücklichen Bitte, dass dann doch wieder Gleis 1 genutzt werden könne und solle. „Erst nach mehrmaligem Insistieren der NordWestBahn ist dies geschehen.

Die NordWestBahn bedauert die Unannehmlichkeiten, die ihren Fahrgästen durch die Verlegung der Gleise entstanden sind, und hätte sich eine schnellere Reaktion der DB in der Sache gewünscht“, schreibt Punghorst. Seitens der DB ist lediglich bekannt, dass die Bauarbeiten in dieser Woche wohl nicht mehr aufgenommen werden. Die DB will heute eine Stellungnahme abgeben.

(mgr)