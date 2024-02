Polizei im Einsatz Pro-Palästinenser-Demo am Samstag in Kleve

Bei einer Demonstration am Samstagnachmittag in Kleve haben einige Dutzend Teilnehmer für mehr Unterstützung von Palästinensern demonstriert. Die Demo war kurzfristig angekündigt worden, die Polizei hatte am Freitag in sozialen Medien vor Verkehrsbehinderungen gewarnt. Allerdings dürften diese aufgrund der überschaubaren Zahl an Demonstranten ohnehin kaum gedroht haben.