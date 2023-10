Demo erst Montag angemeldet Pro-Palästina-Demonstranten ziehen überraschend durch Kleve

Am frühen Montagabend ist es in Kleve zu einer spontanen Pro-Palästina-Demo gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Demonstration im Verlauf des Tages von einer Einzelperson aus Kleve angemeldet worden. In anderen Städten waren ähnliche Demonstrationen verboten worden. In Kleve durften die rund 60 Teilnehmer ziehen. Es habe im Vorhinein eine Abwägung stattgefunden, wie Polizeisprecherin Anna Stammen erklärt. „Aber das Grundrecht der Versammlungsfreiheit muss auch geschützt werden.“