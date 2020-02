Rathaussturm Kleve : Prinz Marc und die Panzerknacker holen den Schlüssel

Endlich hat Prinz Marc der Steuernde den Schlüssel und präsentiert ihn im Konfetti-Regen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Beim Rathaussturm wehrte sich Bürgermeisterin Sonja Northing tapfer. Doch jetzt regiert Prinz Marc der Steuernde mit seiner Narrenschar.

High Noon auf dem Pastor-Leinung-Platz: Mit einem Knall eroberte Prinz Marc der Steuernde um 12.04 Uhr das Klever Rathaus und Bürgermeisterin Sonja (Northing) die Schlüsselgewaltige musste sich geschlagen geben. Die Bürgermeisterin trug ein prächtiges Kostüm mit vielen, vielen Schlüssel, damit sie auf jeden Fall einen habe, erinnerte sie mit einem Schmunzeln an 2019, als auf der Bühne der Schlüssel fehlte.

Zwar hatte sich Sonja die Schlüsselgewaltige tapfer geschlagen und die Besucher erfuhren, dass sie gerne Socken sortiert und dass die Familie vornehmlich „schwarze Socken“ besitze. Was der Prinz prompt mit einem „das hätt’ ich anders eingeschätzt“ schlagfertig mit Blick auf die Bürgermeisterin, die bei der kommenden Kommunalwahl vornehmlich von der SPD unterstützt wird, kommentierte. Doch auch schwarze Socken nutzten der Bürgermeisterin nichts, zuletzt lag der Prinz nach den drei Spielen mit 2:1 vorne. Doch weil die Bürgermeisterin den Code vom Tresor, in dem der Schlüssel sicher verwahrt wurde, mal wieder vergessen hatte, sprengten die Panzerknacker des Prinzen das Ding, das sie zuvor auf die Bühne gehievt hatten, einfach in die Luft. Marc der Steuernde griff hinein und jubelte: Das Rathaus gehört bis Aschermittwoch den Narren.

Die Flying Dancers unterstützten laut den Klever Prinzen. Foto: Matthias Grass

Schon um 11 Uhr hatte sich die Narrenschar am Treffpunkt vor dem Narrenbrunnen an der Stiftskirche warmgeschunkelt und zog pünktlich um 11.11 Uhr durch die Stadt hinunter vor das Rathaus, begleitet von zahlreichen Narren am Wegesrand, die ihm kräftig „Kleve Helau!“ zuriefen. Derweil marschierten die Karnevalsgesellschaften vors Rathaus und belagerten als Helau-Armee die Bühne, auf der die Klever Ratsherren und -Damen das Rathaus zu verteidigen suchten.

Sonja Northing und Prinz Marc der Steuernde ringen um den Schlüssel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Klever Christdemokraten dabei im gemeinsamen „Kostüm“ mit einem klaren, politischen Statement der Stunde auf der Brust: „Rechtsabbiegen verboten“ sagten die Schilder. Und: „Wir fahren in der Mitte“. Dabei hatten die Schwarzen grüne Lenkräder. „Grün und jeck“ war das Statement der Grünen, die Damen im vom Wind zerzausten grünen Wuschelhaar al la Meerjungfrau, die Sozialdemokraten standen Sonja Northing als bunte Truppe mit Clowns, Scheich und dickem rotem Hut zur Seite, Freidemokraten und Unabhängige Klever hielten sich in der Bühnenmitte in bunten Kostümen im Hintergrund.