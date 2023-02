Bilder vom Rathaussturm Prinz Jürgen stürmt glanzvoll das Klever Rathaus

Vor der Bühne am Rathaus bliesen die Heituters aus Mook den Jecken den Marsch und oben schunkelten sich schon die Verteidiger warm: Bürgermeister Gebing im langen clownesken Gehrock mit schiefen Käppi auf dem Kopf, die CDU in Fraktionsstärke angetreten im weißen Overall mit schwarzen Bauhelmen, die Grünen unter dem Motto „Propeller, Peller, Peller immer schneller“, den sie auf dem Kopf trugen, die Garde der Klever Sozialdemokraten mit roten Jacken und bunten Schürzen. Die Freidemokraten waren gar als „Gelbwesten“ gekommen - und konnten den Vormarsch der Narren auch nicht aufhalten. Zwar gewannen die Ratsherren und -Damen die Sammlung von Ein-Euro-Stücken, die Prinz Jürgen der Glanzvolle gleich an Katrin van der Louw für das Kindernetzwerk übergab. Doch beim Fensterputzen hatte der Bürgermeister dann das Nachsehen gegenüber dem Prinzen. „Das muss man eben dem Profi lassen“, sagte Gebing, übergab den Schlüssel und freute sich auf glänzend geputzte Fenster, wenn das Rathaus am Dienstag wieder übergeben wird. Mit Prinzenlied und Tanz übernahmen die Jecken dann das Haus.