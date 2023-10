Massives Fehlverhalten bei Missbrauchsskandal Klever Priester Theodor Buckstegen ist gestorben

Theodor Buckstegen wurde 1939 in Kleve geboren und 1965 zum Priester geweiht. Zunächst war er Kaplan in der Pfarrei Heilig Kreuz in Dülmen. 1967 wurde er Spiritual (Geistlicher Begleiter) am Collegium Augustinianum Gaesdonck in Goch. 1970 übernahm Buckstegen dieselbe Funktion am Clemens-Hofbauer-Kolleg in Bad Driburg, einem Institut zur Erlangung der Hochschulreife auf dem zweiten Bildungsweg. 1978 wurde er Pfarrer in der Pfarrei Heilig Geist in Münster und 1982 Dechant im Dekanat Münster-Lamberti. 1986 wechselte er als Verantwortlicher für den Einsatz des Seelsorgepersonals ins Bischöfliche Generalvikariat. 1990 wurde er Domkapitular am münsterschen St.-Paulus-Dom.