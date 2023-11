Nachfolger für Post gesucht Postfiliale und Eine-Welt-Laden im Klever EOC schließen

Eigentlich habe man darüber nachgedacht, im nächsten Jahr den Standort an der Dorfstraße in Materborn zu schließen, weil die Umsatz-Zahlen dort nicht stimmen. „Nun schaut es für uns ganz anders aus, wir müssen uns erst einmal sortieren“, sagt Hogenbosch. Man wolle nach einem verwaisten Ladenlokal in der Innenstadt Ausschau halten, Leerstand gibt es dort reichlich. „Im Zentrum sind die Flächen aber teuer, zumal wir bislang im EOC fast keine Miete gezahlt haben“, so der Niederländer. Seit 1984 verstehen sich die Eine-Welt-Händler, die zur Pfarrgemeinde Materborn und Reichswalde gehören, als Vermittler zwischen Produktionsgemeinschaften, kleinen Genossenschaften in Asien, Afrika, Lateinamerika und der Klever Kundschaft.