Sommertour der WfG : Erste Adressen für Hingucker

Der Vorgänger 356 umrahmt von Prosche 911 in einer der Hallen der Turmgarage in Kleve. Hier macht die Sommertour ihren Abschluss. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Sommertour der Kreis Klever Wirtschaftsförderung legt 2020 den Fokus auf Branchen, die sich ein wenig vom Alltäglichen abheben und damit eine Nische für „echte Liebhaber“ sind.

Er ist ein Designklassiker, der bis heute seine Linie gewahrt hat: flache vergleichsweise lange Schnauze, die keinen Kühlergrill fürs Erkennen braucht, ein im wundersamen Schwung abfallendes Heck, ein heiser sägender Motor und ganz wenig Platz im Inneren. Das, was sich Rückbank nennt, ist eher Ablage. Aber was soll’s. Der Porsche 911 ist einer der bekanntesten Sportwagen weltweit, seit 1963 wird er im Prinzip unverändert gebaut. Ein Auto, das keiner braucht und jeder will, für nicht wenige ein Wunschtraum. Als Neuwagen und vor allem auch als Oldtimer ist der 911 aber vor allem eins: Ein Hingucker.

Und als solcher steht der Porsche auch im Mittelpunkt bei der am kommenden Montag, 27. Juli, startenden Sommertour der Kreis Klever Wirtschaftsförderung. Denn Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers möchte in diesem Jahr den Blick von Maskenpflicht und Abstandsregeln (ohne sie natürlich zu verletzten) hin zu den schönen Dingen lenken. Er möchte Hingucker präsentieren. Hingucker, wie den Porsche 911 oder andere Oldtimer, die in der Klever Turmgarage zu sehen sind. Hingucker, wie die Oldtimer, die die Straelener Kamps Classics mit Akribie und Können saniert. Kuypers hat eine „Hingucker-Tour“ entworfen, die nicht nur zeigt, dass auch schöne Dinge wirtschaftlich sein können, sondern die auch auf die Kultur schaut wie beim Kalkarer Klavierbauer Neinhuis. Oder auf das vielleicht sogar mobile Wochend-Tiny-House von der Lacet Niederrhein GmbH aus Herongen.

Info Sommertour durch die Wirtschaft Sommertour Mit der Sommertour möchte Kreiswirtschaftsförderer einen Blick in Betriebe werfen, die anschließend in den medien vorgestellt werden. Nach den Themen Landwirtschaft, Logistik, Ernährungswirtschaft, Ausbildung, Gesundheitswirtschaft, Chemie und Kunststoffe, Exportstarke Unternehmen, Freizeit und Tourismus sowie Innovation heißt es dieses Jahr „Erste Adressen für echte Hingucker“. Wir berichten kommende Woche von den Besuchen.

„Wir haben unsere Sommertour 2020 mit ,Erste Adressen für echte Hingucker’ überschrieben“, sagt Kuypers. Besucht und später öffentlich vorgestellt werden fünf Unternehmen, die im Kreis Kleve als echte Hingucker bezeichnet werden dürfen, so der Wirtschaftsförderer des Kreises Kleve. Bei der diesjährigen Sommertour liege der Fokus auf Branchen, die sich ein wenig vom Alltäglichen abheben und damit eine Nische für „echte Liebhaber“ darstellen, sagt er.

Erste Station am Montag ist die Lacet Niederrhein GmbH in Herongen. Lacet ist ein Familienunternehmen, das sich auf nahezu 20.000 Quadratmetern Fläche erstreckt und Mobilheime für jede qualitative und geschmackliche Vorstellung in Einzelfertigung liefert, die von den etwa 70 Mitarbeitern gebaut werden. Einige Hundert Urlaubs-Domizile verlassen in jedem Jahr die Fertigungshallen in Straelen.

Am Dienstag, 28. Juli, erfährt die Sommertour, wie Klavierbaumeister Georg Neinhuis sich in mehr als 20 Jahren einen Namen am ganzen Niederrhein machte. „Ein Punkt scheint der ausgezeichnete Service rund um’s Klavier zu sein. Aber auch die Liebe zum Beruf und ein hohes Maß an Engagement und fachlicher Kompetenz sind hier ausschlaggebend“, sagt Kuypers.

Die dritte Station am Mittwoch, 29. Juli, ist die Kamps Classics GmbH in Winnekendonk. „Das ist ein Meisterbetrieb für den Aufbau, die Reparatur und Restaurierung von Oldtimern aller Marken“, sagt Kuypers. Die Firma Kamps Classics habe sich im Laufe der Jahre auf Fahrzeuge der Marken Daimler-Benz und Porsche, Fahrzeuge britischer Produktionen sowie viele weitere Fahrzeugtypen spezialisiert.

Ein echter Hingucker sind immer die roten Äpfel von Raadts, wo die Tour am Donnerstag, 30. Juli, ankommt. Seit 1946 ist hier das eigene und vor allem frische Obst Familiensache. „Aber auch der Hofladen ist ein echter Hingucker, wo nicht nur die eigenen Äpfel und Birnen, sondern noch viele weitere natürliche und regionale Produkte angeboten werden“, sagt Kuypers.