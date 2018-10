Kleve: Polizisten nennen bei Prozess gegen Drogendealer Details

Kleve Im Verfahren gegen vier mutmaßliche Drogenhändler schildern die Ermittler weitere Details.

Der Polizeibeamte, der die Ermittlungen leitete, habe demnach Ende 2016 erste Hinweise auf den vermeintlichen Drahtzieher erhalten, einen heute 22 Jahre alten Mann aus Emmerich. Diese seien zwar „zunächst im Sande verlaufen“, hätten dann aber wieder an Bedeutung geworden, als der Polizei einer der Fahrer des 22-Jährigen ins Netz ging. Dieser war in Ermangelung eines Führerscheins für den Drogenhandel auf Fahrer angewiesen. Infolgedessen beschatteten die Beamten den Verdächtigten über Monate und hörten Telefonate ab. So gelangten sie an den 28 Jahre alten Mitangeklagten aus Goch, der die Drogen im Keller seines Elternhauses herstellte. Das fanden die Beamten bei der Beschattung heraus: „Immer wenn er am Telefon sagte, dass er die Ware holt, haben wir kurz danach von draußen Lichtbewegungen im Keller beobachtet.“