Zeugen in Kleve gesucht Zwei Einbrüche in Schulen an einem Wochenende

In Rindern versuchte in der Nacht zu Samstag eine unbekannte Person, in ein Schulgebäude an der Eichenallee einzubrechen. Zeugen sahen gegen kurz nach 00:00 Uhr, wie eine schwarz gekleidete Person mit einem unbekannten Gegenstand gegen ein Fenster der Schule schlug. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Ortsmitte. An der Fensterscheibe entstand ein Schaden, in das Gebäude gelangte der oder die Unbekannte allerdings nicht.