Täter und Zeuginnen gesucht So laufen die Ermittlungen nach den Messerstechereien in Kleve

Zwei Messerattacken binnen einer Woche sorgten im Hochsommer in Kleve für mächtig Aufruhr. Es entbrannte sogar eine Debatte über das allgemeine Sicherheitsgefühl in der Kreisstadt und die Idee einer Waffenverbotszone für den Innenstadtbereich. Nun, mehr als zwei Monate später, konnten noch immer keine Tatverdächtigen ausfindig gemacht werden. „Die Ermittlungen laufen allerdings weiter“, sagt Manuela Schmickler, Pressesprecherin der Polizei in Kleve.