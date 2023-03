Wer hat diese Männer gesehen und kann Hinweise geben? Nach diesen Tatverdächtigen fahndet die Polizei

Am Nachmittag des 19. Oktober 2022 lief ein unbekannter Täter auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Kranenburger Straße in Kleve unbemerkt in Richtung des dortigen Bürogebäudes. Hier entwendete er aus den Räumlichkeiten einen Edelstahlkoffer, in dem sich Bargeld sowie diverse Fahrzeug-Papiere und -Schlüssel befanden. Anschließend stieg der Tatverdächtige in einen silbernen Mercedes Benz, Typ E-Klasse, T-Modell