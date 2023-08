Zwei Männer gefasst Polizei sucht bei Warbeyen mit Hubschrauber nach Mann

Die Polizei war am Samstagabend mit einem Großaufgebot in den Feldern zwischen Warbeyen und der Emmericher Rheinbrücke unterwegs. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über den Ackern und der B220. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, sollte der Fahrer eines verdächtigen Opel Corsa gegen 19.45 Uhr auf der Emmericher Straße in Warbeyen durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen der Polizei, bog nach rechts auf die Huiskampstraße und anschließend auf den Grüner Weg ab. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf. Unvermittelt hielt der Corsa vor der Emmericher Straße an, drei Personen sprangen aus dem Wagen und flüchteten zu Fuß in ein Maisfeld. Augenzeugen berichten gar im Gespräch mit unserer Redaktion, dass das Auto ins dichte Maisfeld gefahren sei.