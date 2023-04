Dieb bedroht Wachmann in Kleve „Du hast um 19 Uhr Feierabend. Dann bringe ich dich um!“

Bereits im September vergangenen Jahres hatte ein junger Mann versucht, in einem Kaufhaus an der Großen Straße in Kleve ein Parfüm zu stehlen. Erst jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach dem Täter. Nachdem dieser erwischt worden war, händigte er das Parfüm zwar aus. Als der Ladendetektiv den Mann aber kurz darauf fortschickte, bedrohte der Unbekannte den Detektiv mit den Worten: „Ich weiß, du hast um 19 Uhr Feierabend. Dann bringe ich dich um!“