Kleve-Kellen : Polizei fahndet nach Einbrecher

Kleve-Kellen Nach einem Einbruch in Klever Ortsteil Kellen wurde im Juni ein unbekannter Mann von einer Videokamera gefilmt. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise auf den Mann auf dem Bild geben?

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf einen Einbrecher, der bereits im Juni in Kellen sein Unwesen trieb. Am 22. Juni betrat der Unbekannte den Garten eines Hauses in Kellen und verschaffte sich über eine Terrassentür Zutritt. Dort entwendete er Geld sowie Schmuck im Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Nach dem Diebstahl wurde er durch eine Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet, als er mit einem weißen Pedelec mit Satteltasche unterwegs war. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität machen? Hinweise an die Kripo Kleve unter 02821 5040 oder an jede andere Polizeidienststelle.