Kleve : Polizei durchkämmt den Reichswald

Ein Großaufgebot der Polizei hat in der Nacht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. März) und im Laufe des Tages den Reichswald bei Kleve durchkämmt. Zum Einsatz kam ein Hubschrauber, beteiligt war auch die Feuerwehr Kranenburg. Die Hintergründe sind derzeit noch weitgehend unklar. Die Polizei verriet am Freitagnachmittag nur so viel: „Die Polizei Kleve erhielt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. März) durch einen Hinweisgeber Kenntnis von einem nächtlichen Geschehen im Klever Reichswald. Da der genaue Sachverhalt aufgrund der aktuellen Informationslage noch nicht abschließend geklärt werden konnte, führt die Polizei Kleve derzeit Suchmaßnahmen in einem Teilstück des Waldes durch. In der vergangenen Nacht und am Morgen bei Tageslicht kam dabei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.“