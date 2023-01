„Vorspielung falscher Tatsachen“ Politiker und Verwaltung streiten sich um Plakette aus Bronze

Als das Rathaus der Stadt Kleve fertig wurde, war alles wie neu. Nur die Justitia fehlte, jene Steinfigur, die immer zum Rathaus gehörte – auch an allen Vorgängerbauten angebracht war. Clemens Giesen, Restaurator und Mitglied bei den Offenen Klever, fragte nach und fragte nach, was denn sei mit der Figur, wo sie denn sei, die Figur. Das dauerte - bis jetzt die Justitia wieder einen Platz im neuen Rathaus bekommen hat. Was immer noch fehlte, war das Bronzeschild, das die Steinfigur beschrieb. Clemens Giesen fragte nach und fragte nach, was denn mit der Platte sei, wo sie denn sei, die Platte. Antworten habe er keine bekommen, sagt Giesen.