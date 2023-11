Sicherheitsdebatte in Kleve Ist der Markt Linde ein Angstraum? Die Politik fordert Lösungen

Die Situation am Markt Linde in Kleve spitzte sich in den vergangenen Monaten zu. Anwohner beschwerten sich immer wieder über eine Gruppe zuvorderst osteuropäischer Männer und Frauen, die – meist alkoholisiert – pöbeln, wildpinkeln oder in Hauseingängen und Kellern schlafen. Hausverwalter sind ratlos, Mitarbeiter des Ordnungsamts Dauergäste. Untätigkeit kann man der Klever Stadtverwaltung nicht vorwerfen. Der Ordnungs- und Servicedienst führte zuletzt an 105 Arbeitstagen 109 Kontrollen auf dem Marktplatz durch, dabei wurden 239 Platzverweise ausgesprochen.