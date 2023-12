Nicht alle Wünsche erfüllt Klever Politik will den Tiergarten finanziell stärker unterstützen

Der Klever Tiergarten ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen, der Zoo steuert derzeit auf einen Besucherrekord von 140.000 Gästen im Jahr 2023 zu. Daher forderte Leiter Martin Polotzek zum Haushalt 2024 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses von 150.000 auf 450.000 Euro. Zudem soll eine Förderung für die Modernisierung der Trampeltier-Anlage in Höhe von 175.000 Euro fließen. Am Mittwoch entschied die Politik im Haupt- und Finanzausschuss, die Mittel für den Tiergarten zu erhöhen – aber nicht so stark wie gefordert.