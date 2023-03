Anlagen an Engelsstraße Klever Politik vermisst Diskussion über Windkraft-Vertrag

Es geht um die Windkraft-Anlagen, die möglicherweise in den von der Stadt vorgesehenen Flächen in Reichswald entlang der Engelsstraße gebaut werden könnten. Die für die Genehmigung zuständige Behörde ist hier der Kreis Kleve, auch könnte es eine Förderung für die Windkraftanlagen geben, wenn sie denn gebaut werden sollten. Das steht alles noch im Konjunktiv, weil es noch keine Genehmigung für diese Anlagen gibt, die dort möglich wären. Nicht im Konjunktiv steht aber der Vertrag, den die Stadt Kleve jetzt mit dem möglichen Windkraftbetreiber abgeschlossen hat (wir berichteten). Dazu haben die Offenen Klever (OK) einen ausführlichen Fragenkatalog an Stadt und Presse verschickt, der unter anderem hinter den Vertragsabschluss ein Fragezeichen setzt. Außerdem vermissen die OK eine Diskussion im Ausschuss und fragt sich, wieso Bürgermeister Gebing weder gegenüber dem Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz noch gegenüber dem Rat seine Absicht mitgeteilt hat, mit der „Naturwerk Windenergie GmbH“ eine vertragliche Regelung anzustreben?