Erleichterung im Rathaus Klever Politik verabschiedet nach Ärger Gleichstellungsplan

In einem Kostenpflichtiger Inhalt ungewöhnlich harschen Ton hatte die Klever Lokalpolitik zuletzt die Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Tertilte-Rübo und ihren Gleichstellungsplan bis 2029 kritisiert. Wie berichtet, monierten die Stadtverordneten, dass es an konkreten Zielen und Maßnahmen fehle, stattdessen würden vor allem Statistiken wiedergegeben. Unklar sei, wie mehr Frauen in Führungspositionen gebracht werden können. Petra Tekath (SPD) meinte im Haupt- und Finanzausschuss: „Diesen Plan hätte ein Erstsemester schreiben können.“ Nun aber hat der Rat den Gleichstellungsplan mit klarer Mehrheit verabschiedet.