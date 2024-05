Träger in Schieflage Politik und Stadt streiten in Kleve über Kita-Mittel

Politischen Zündstoff findet man selten auf der Tagesordnung des Klever Jugendhilfeausschusses. Am Mittwoch war das anders. Als es um Überbrückungshilfen für Kindertageseinrichtungen ging, wurde hitzig diskutiert. Und das Thema ist so drängend, dass die Ausschussvorsitzende Andrea Schwiete (CDU) zu einer Sondersitzung geladen hatte. Wie berichtet schaut es in vielen Kindergärten der Region wirtschaftlich düster aus, das Land finanziert nicht auskömmlich. Zwar wurden 100 Millionen Euro fürs erste Halbjahr 2024 zugesagt, doch der Betrag reicht nicht. Deshalb haben acht Kita-Träger in Kleve nun zusätzliche kommunale Mittel beantragt.